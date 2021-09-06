الأخضر يتوعد عمان بمصيدة فيتنام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتمسك المنتخب السعودي لكرة القدم بقوته التي أظهرها في مواجهته الماضية أمام نظيره الفيتنامي، عندما يحل اليوم ضيفا على المنتخب العماني باستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة مسقط، بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية ضمن تصفيات آسيا (المرحلة الثالثة الأخيرة) المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلتقي ضمن ذات المجموعة، الصين مع اليابان، وفيتنام مع أستراليا.

وتتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام السعودية وعمان، فيما يتذيل اليابان وفيتنام والصين الترتيب بدون نقاط.

وكان الأخضر حول تأخره بهدف في اللقاء الماضي أمام فيتنام، إلى فوز 3/ 1، فيما حقق المنتخب العماني فوزا تاريخيا عندما تغلب على المنتخب الياباني بملعبه 1/ 0 للمرة الأولى بتاريخ لقاءات الفريقين.

ويدخل المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد مواجهة الليلة بذات الأسماء التي خاض بها مباراة فيتنام باستثناء الدفع بمحمد كنو منذ البداية بعد أن شارك في اللقاء السابق بديلا لعبدالله عطيف الذي أبعدته الإصابة عن المباراة وأجبرته على الغياب لفترة لا تقل عن شهر.

ولا يزال الأخضر يثبت تمتعه بلياقة بدنية عالية وقراءة فنية جيدة للشوط الأول من خلال قوة الأداء في الشوط الثاني، كما فعل في مباراة فيتنام التي أنهى شوطه الأول خاسرا قبل أن ينتفض في الثاني، وقبلها في تصفيات المرحلة الثانية الماضية أمام منتخبات سنغافورة واليمن وفلسطين.

ويملك رينارد أسماء مميزة في جميع الخطوط ودكة بدلاء لا تقل مستوى عن الأساسيين، كما أن النزعة الهجومية تبدو واضحة في غالبية عناصر خطي المقدمة والوسط بتواجد سالم الدوسري وصالح الشهري وسلمان الفرج وفهد المولد وحتى الأطراف، سلطان الغنام وياسر الشهراني، فالأخير سجل هدفا رائعا بمرمى فيتنام من صناعة الغنام.

المنتخب العماني بقيادة مديره الفني العارف ببواطن الكرة السعودية برانكو ايفانكوفيتش من خلال تدريبه الاتفاق والأهلي السعوديين، فيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الأولى خارج ملعبه على اليابان.

وأثبت برانكو تميز المنتخب العمان بصلابة خط الدفاع، حيث تلقت شباكه هدفين فقط في 4 مباريات، كما أنه يعتمد على تشكيلة من لاعبي الدوري المحلي، باستثناء جميل اليحمدي المحترف في المرخية القطري.

نتائج الجولة الأولى







فوز أستراليا على الصين 3/ 0 في الدوحة.



فوز السعودية على فيتنام 3/ 1 في الرياض.



فوز عمان على اليابان 1/ 0 في سويتا.



لقاءات اليوم بالمجموعة





3:00 م: فيتنام وأستراليا باستاد ماي دينه في هانوي.



6:00م: الصين واليابان باستاد خليفة في الدوحة.



7:00م: عمان والسعودية بمجمع السلطان قابوس بمسقط.



مواجهات الجولة الثالثة (7 أكتوبر)