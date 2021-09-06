شكرا لقرائتكم خبر قائمة الأخضر تخلو من زائري مرمى عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يسبق لأي لاعب بقائمة المنتخب السعودي الحالية تسجيل اسمه بسجل الهدافين في مرمى المنتخب العماني، وهي بالتالي فرصة لدخول التاريخ الخاص بمواجهات المنتخبين السعودي والعماني.

وكان فراس البريكان وهتان باهبري آخر من سجلوا في مرمى المنتخب العماني ضمن مباريات خليجي 24 عندما فاز الأخضر 3/ 1 سجل منها هتان هدفين.

ولا يختلف الأمر كثيرا عند المنتخب العماني، ففي القائمة الحالية لاعب واحد فقط سبق له التسجيل في مرمى الأخضر وهو المنذر العلوي الذي سجل في آخر مواجهة بين الفريقين، والتي كسبها الأخضر 3/ 1.

ويملك الأخضر 25 هدفا في التصفيات بمختلف مراحلها الماضية سجلت عبر 9 لاعبين.

مسجلو أهداف الأخضر بالتصفيات

