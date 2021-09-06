قائمة الأخضر تخلو من زائري مرمى عمان

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وكان فراس البريكان وهتان باهبري آخر من سجلوا في مرمى المنتخب العماني ضمن مباريات خليجي 24 عندما فاز الأخضر 3/ 1 سجل منها هتان هدفين.
ولا يختلف الأمر كثيرا عند المنتخب العماني، ففي القائمة الحالية لاعب واحد فقط سبق له التسجيل في مرمى الأخضر وهو المنذر العلوي الذي سجل في آخر مواجهة بين الفريقين، والتي كسبها الأخضر 3/ 1.
ويملك الأخضر 25 هدفا في التصفيات بمختلف مراحلها الماضية سجلت عبر 9 لاعبين.
مسجلو أهداف الأخضر بالتصفيات
- سالم الدوسري (6)
- سلمان الفرج (4)
- صالح الشهري (4)
- فهد المولد (4)
- ياسر الشهراني (2)
- عبدالفتاح عسيري (2)
- عبدالله الحمدان (1)
- علي الحسن (1)
- هتان باهبري (1)
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