طحن بين العراق وإيران بالمجموعة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح المنتخب العراقي لتحقيق الفوز عندما يلتقي إيران اليوم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق والإمارات وإيران وكوريا الجنوبية، في حين لا زال رصيد سوريا خاليا من النقاط. وأكد المدير الفني لمنتخب العراق ديك أدفوكات أنه سيلعب بطريقة هجومية، بعد أن اعتمد على أسلوب دفاعي في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية.

وقال» أدفوكات» أمام كوريا لعبنا بشكل جيد في الجانب الدفاعي، واليوم سنلعب بطريقة هجومية أكثر، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، حيث إننا بدأنا الاستعداد قبل أسبوعين فقط، ونصف أفراد الفريق لاعبون جدد. فقط نأمل أن ينجح المهاجمان أيمن حسين ومهند علي في استغلال قدراتهما العالية أمام المرمى من أجل الحصول على النقاط الثلاث».

في المقابل ينتظر أن تشهد تشكيلة منتخب إيران الذي فاز في المباراة الأولى على سوريا 1/ 0، مشاركة المهاجم سردار أزمون الذي غاب عن المباراة الأولى أمام سوريا بسبب الإيقاف. في حين لا زال المدرب دراغان سكوسيتش يتعافى من إصابته بفايروس كورونا.

مباريات المجموعة اليوم







سوريا والإمارات باستاد الملك عبدالله بعمان.



كوريا الجنوبية ولبنان باستاد كأس العالم بسوون.



العراق وإيران باستاد خليفة الدولي بالدوحة.



نتائج الجولة الأولى





فوز إيران على سوريا 1 /0 في طهران.



تعادل كوريا الجنوبية والعراق 0/ 0 في سول.



تعادل الإمارات مع لبنان 0/0 في دبي.



مواجهات الجولة الثالثة (7 أكتوبر)