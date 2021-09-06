شكرا لقرائتكم خبر برانكو: الفوز حق مشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لمنتخب عمان، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش إن الفوز على المنتخب السعودي اليوم، حق مشروع.

ويستضيف منتخب عمان نظيره السعودي اليوم ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف إيفانكوفيتش أمس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة «طموحاتنا مرتفعة في مباراة اليوم، وأتمنى أن نقدم كل ما لدينا من مستوى فني خاصة وأننا سنلعب أمام الجماهير العمانية.

سنلعب أمام منتخب متمرس ويملك الخبرة في التأهل، ولكن قمنا بمشاهدة مبارياته السابقة وحللنا مستوياته الفنية، ولدينا طموح كبير لتخطيه».

وأردف «صحيح أن الأخضر صعب ومتمرس ولكن الفوز عليه حق مشروع، والفوز على اليابان جعل سقف التوقعات بالفوز مرتفعا لدى الجميع».