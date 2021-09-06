شكرا لقرائتكم خبر تفوق السعودية على عمان خارج تصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقابل المنتخب السعودي ونظيره العماني في محافل عدة، أكثرها كانت ضمن بطولة كأس الخليج، والتي منحت الأخضر تفوقا تاريخيا كبيرا.

تقابل الفريقان 21 مباراة كسب الأخضر منها 15 مباراة، وفازت عمان في 4 مواجهات وحضر التعادل في مباراتين.

وفاز الأخضر في 13 مواجهة ضمن بطولة كأس الخليج ولكن ليس من بينها الفوز الأكبر، حيث إن أكبر فوز حققه الأخضر على الأحمر العماني كان بنتيجة 6 / 0 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 1984 والتي حقق منتخب السعودية لقبها لأول مرة في ذلك الوقت.

وضمن تصفيات كأس العالم تقابل المنتخبان مرتين وذلك بتصفيات عام 2014 وحضر التعادل السلبي في مواجهتي الذهاب والإياب ولم ينجح الأخضر في الوصول لكأس العالم بعد خروجه من تصفيات المرحلة الثالثة ما قبل الأخيرة عندما احتل المركز الثالث بعد أستراليا وعمان اللذين تأهلا للمرحلة الأخيرة ونجح من خلالها المنتخب الأسترالي في الوصول للنهائيات.

أما الفوز العماني الصريح على الأخضر فقد تحقق في مباراتين فقط الأول في مباراة ودية عام 2009 وفاز بنتيجة 2 /1، والثاني ضمن خليجي 23 عندما فاز 2/ 0.

وقبل ذلك كان العماني قد كسب الأخضر بركلات الترجيح في دور سنغافورة 2007 وفي نهائي خليجي 19 بعمان عندما حقق اللقب الخليجي لأول مرة في تاريخه.