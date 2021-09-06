مغامرة فيتنام أمام قوة أستراليا

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ويأمل المدير الفني لمنتخب فيتنام، بارك هانغ سيو في تعويض خسارة الجولة الأولى أمام السعودية 1/ 3، وقال «في المباراة الأولى أمام السعودية سجلنا أولا ولكننا لسوء الحظ خسرنا، ولم نكن سعداء بتلقي هدفين من ضربتي جزاء واللعب بعشرة لاعبين معظم الشوط الثاني».
ويفتقد منتخب فيتنام في هذه المباراة للمدافع دو دوي مينه الذي تعرض للطرد في المباراة أمام السعودية.
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