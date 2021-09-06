مغامرة فيتنام أمام قوة أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع منتخب فيتنام لإحداث مفاجأة من خلال الفوز على نظيره الأسترالي بعد أن خسر أمام السعودية، فيما يبحث الأخير عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على الصين 3/ 0، وذلك عندما يحل ضيفا على فيتنام باستاد ماي دينه في هانوي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من تصفيات مونديال 2022.

ويأمل المدير الفني لمنتخب فيتنام، بارك هانغ سيو في تعويض خسارة الجولة الأولى أمام السعودية 1/ 3، وقال «في المباراة الأولى أمام السعودية سجلنا أولا ولكننا لسوء الحظ خسرنا، ولم نكن سعداء بتلقي هدفين من ضربتي جزاء واللعب بعشرة لاعبين معظم الشوط الثاني».

ويفتقد منتخب فيتنام في هذه المباراة للمدافع دو دوي مينه الذي تعرض للطرد في المباراة أمام السعودية.