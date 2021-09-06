وزير الرياضة يمنح القرشي مكافأة المليون

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وعبر وزير الرياضة خلال اللقاء عن سعادته واعتزازه بما حققه القرشي من مستويات مشرفة ومميزة خلال مجريات هذه البطولة الدولية وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج دعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم مستمر واهتمام مباشر من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي وللأبطال السعوديين بمختلف الألعاب وبكافة الفئات، والتي بدأت ثمارها تظهر خلال الفترة الماضية بشكل ملموس.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن تركي على دعمه المباشر للبطل عبدالرحمن القرشي ولبقية زملائه من نجوم الوطن في مختلف الألعاب الرياضية البارالمبية، مطالبا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود، بما يضمن بإذن الله تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بمختلف المحافل القارية والدولية».
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