شكرا لقرائتكم خبر وزير الرياضة يمنح القرشي مكافأة المليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل ألعاب القوى السعودي عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100م «كراسي متحركة» ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، حيث سلمه جائزة الميدالية البرونزية والبالغة مليون ريال.

وعبر وزير الرياضة خلال اللقاء عن سعادته واعتزازه بما حققه القرشي من مستويات مشرفة ومميزة خلال مجريات هذه البطولة الدولية وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج دعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم مستمر واهتمام مباشر من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي وللأبطال السعوديين بمختلف الألعاب وبكافة الفئات، والتي بدأت ثمارها تظهر خلال الفترة الماضية بشكل ملموس.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن تركي على دعمه المباشر للبطل عبدالرحمن القرشي ولبقية زملائه من نجوم الوطن في مختلف الألعاب الرياضية البارالمبية، مطالبا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود، بما يضمن بإذن الله تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بمختلف المحافل القارية والدولية».