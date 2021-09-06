الصين تحلم بالفوز على اليابان

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وتقام المباراة في الدوحة نتيجة قيود السفر المفروضة في الصين بسبب جائحة كوفيد-19.
وينتظر أن تشهد صفوف منتخب اليابان عودة المدافع تاكيهيرو تومياسو الذي غاب عن المباراة الأولى أمام عمان بسبب انشغاله بترتيبات صفقة انتقاله إلى أرسنال الإنجليزي، في حين يغيب عن الفريق لاعب الوسط المحترف في ليفربول الإنجليزي، تاكومي مينامينو نتيجة تعرضة للإصابة في مباراة عمان. وقال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو «هناك جوانب أظهرتها مباراة عمان علينا معالجتها، ولكن يجب أولا أن نعمل على تعويض تلك الخسارة».
ولم ينجح منتخب الصين في تحقيق أي فوز أمام اليابان منذ عام 1998.
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