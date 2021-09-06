لماذا أسقط الهلال كاريلو وكويلار آسيويا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم إلى إسقاط أهم اسم من قائمة الفريق المشاركة بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا رغم دوره في تحقيق لقب البطولة في نسختها قبل الماضية وهو البيروفي أندريه كاريلو، كما أسقط أيضا اسم الكولمبي جوستافو كويلار والأرجنتيني لوسيانو فيتا، فيما تم اعتماد الرباعي، جانغ هويون سو، وماثيوس بيريرا وموسى ماريغا، وبافيتيمبي قوميز، وذلك في ظل استمرار اشتراط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوجود 4 محترفين أجانب فقط بكل فريق.وفاضل مدرب الهلال بين ما ستقدمه الأسماء الأجنبية السبعة للفريق في المواجهة المرتقبة أمام الاستقلال الإيراني والمقررة في 13 سبتمبر الحالي بدور الـ 16 على ملعب نادي الوصل الإماراتي.

تشكل أهم الأسباب التي دفعت جارديم للتخلي عن كاريلو وكويلار، ارتباطات اللاعبين بالمشاركة مع منتخبي بلديهما في تصفيات أمركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث أن اللاعبين غادرا الرياض الأسبوع الماضي ولعبا مع منتخبي بيرو وكولومبيا في التصفيات، فالمتخب البيروفي واصل صحوته في التصفيات وانتزع فوزا ثمينا من ضيفه الفنزويلي بهدف اللاعب المحترف بفريق الفتح السعودي كريستيان كويفا، كما تنتظر المنتخب مواجهة قوية أمام البرازيل في 10 سبتمبر الحالي بالجولة التاسعة.

وحال كاريلو هو ذات حال زميله جوستافو كويلار الذي شارك مع منتخب بلاده في لقاء الباراجواي (1/1).

كما أسهم البعد الجغرافي بين قارتي أمريكا الجنوبية وآسيا في صعوبة إدراج كويلار وكاريلو ضمن القائمة الآسيوية، علاوة على عدم ضمان حالة الاستشفاء البدنية التي تخلفها تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، وكذلك عدم ضمن تعرضهما إلى أي عارض صحي خاصة من انتشار فيروس كورونا في قارة أمريكا الجنوبية.

ويضاف إلى ذلك، غياب كاريلو وكويلار عن العديد من الحصص التدريبية للهلال.

رباعي النصر

أما فريق النصر الذي سيواجه تراكتور الإيراني على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد في الدوحة، فتؤكد المؤشرات الأولية استبعاد المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، الوافد الجديد للفريق، ابن جلدته أنسيلمو دي مورايس من خياراته لدور الـ16 الآسيوي، لعدم جاهزية اللاعب بدنيا، بعد انضمامه المتأخر للفريق في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية بعد رحلة مفاوضات مثيرة.

وسيكتفي مينيز بالرباعي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، والكاميروني أبوبكر فينسنت، والبرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال ماشاريبوف، فيما استبعد الأرجنتيني المصاب بيتي مارتنيز، والأرجنتيني الآخر، المدافع راميرو فونيس.

وتبدو أوضاع أجانب النصر أكثر استقرارا مقارنة بنظرائهم في الهلال، لقلة ارتباطاتهم مع منتخباتهم.

ويشارك فقط الكاميروني فينست مع المنتخب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث قاد منتخب الكاميرون الجمعة الماضي للفوز على ضيفه مالاوي 2 / 0، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالتصفيات.

وسجل فينسنت هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة فيما أضاف زميله ميشيل نجادجي الهدف الثاني.

كما لعب أمس مع المنتخب نظيره كوت ديفوار في الجولة الثانية للتصفيات.

أسباب إبعاد كويلار وكاريلو:







ارتباطهما المستمر مع منتخبي بدليهما كولومبيا وبيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.



طول ساعات الطيران وتعذر وجود خط سير جوي مباشر في كثير من الأحيان.



تعرضهما لحالة من الإرهاق.



البعد الجغرافي بين قارتي أمريكا الجنوبية وآسيا وفارق التوقيت بينهما.



عدم ضمان تعرضهما إلى الإصابة بالتصفيات.



عدم ضمان تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا المنتشر بقارة أمريكا الجنوبية.



الرغبة في زيادة القوة الهجومية للفريق.





عدم ارتباط حمدالله وتاليسكا وماشاريبوف مع منتخبات بلدانهم.



سرعة التحاق الدولي أبوبكر فينست بالفريق عقب انتهاء ارتباطه بالمنتخب.



إبعاد اللاعب أنسيلمو دي مورايس لعدم جاهزيته بدينا وفنيا.



إبعاد اللاعب المبتعد عن الفريق بداعي الإصابة بيتي مارتنيز.



عدم الحاجة إلى المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس في ظل وجود الدوليين عبدالله مادو وعبدالإله العمري، إضافة إلى محمد آل فتيل.



عوامل اختيار رباعي النصر