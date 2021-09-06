حسام حسن يغازل اتحاد الكرة بصورة مع «شقيقه» بقميص المنتخب.. وبعد ساعة يحذفها

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر حسام حسن المشهد الكروي خلال الساعات الأخيرة بعدما دخل قائمة الترشيحات لخلافة حسام البدري، عقب الأداء السيئ الذي ظهر به «الفراعنة» في اللقاء أمام الجابون الذي انتهى بالتعادل بهدف لهدف.

ونشر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري صورة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» برفقة شقيقه إبراهيم بقميص المنتخب المصري.

وعادت الصفحة الرسمية لحسام حسن على «فيس بوك» لتحذف الصورة، التي لاقت ردود فعل كبير وأثارت جدلًا كبيرًا بعد ساعة من نشرها.

وتصدر حسام حسن المشهد خلال الساعات الأخيرة بعدما دخل قائمة الترشيحات لخلافة حسام البدري، عقب الأداء السيئ الذي ظهر به «الفراعنة» في اللقاء أمام الجابون الذي انتهى بالتعادل بهدف لهدف.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتحدى المنتخب المصري النقص العددي في صفوفه، واقتنص تعادلًا ثمينًا، بعدما لعب منتخب مصر بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمر جابر في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الجابوني النقص العددي في صفوف منافسه، ويفتتح التسجيل عن طريق (البديل) جيم ألفينا في الدقيقة 73.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الوقت القاتل، عبر مهاجمه (البديل) مصطفى محمد، في الدقيقة 90، لينقذ منتخب (الفراعنة) من تلقي خسارته الأولى في المجموعة.

وكان المنتخب المصري قد فاز على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى لقاء الجولة الأولى الذي أقيم على إستاد الدفاع الجوى بهدف نظيف سجله محمد مجدى «أفشة» من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط غدًا الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتًا.