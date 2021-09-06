شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدري يطلب الاجتماع مع موسيماني قبل الموافقة على الإعارة.. والأهلي يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مصطفى البدري، الوافد الجديد للنادي الأهلي، من أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، عقد جلسة مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، عقب عودته للقاهرة، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

يأتى هذا الطلب فى ظل رفض اللاعب فكرة الخروج معاراً من الأهلي بالموسم الجديد لأحد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن جانبه وافق أمير توفيق على طلب مصطفى البدري، مؤكداً للاعب أنه سوف يرتب له جلسة مع موسيمانى يتحدد على أثرها موقفه مع الأهلي بشكل نهائى.

وجاء تعاقد الأهلي مع مصطفى البدري بعد تمسك اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء ورفض كل العروض المقدمة له، سواء من الزمالك أو فاركو، وهو ما اضطر إدارة الإنتاج للموافقة على رغبته في الانتقال للأهلي.

ويرغب مسئولو الأهلي في إعارة مصطفى البدري لأحد أندية الدوري الممتاز من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل كبير، خاصة مع صعوبة الحصول على فرصة في الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها في الصيف الحالي.

ويضم الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين في مركز الجناح الذي يجيد البدري اللعب فيه، مثل الصفقات الجديدة والمعارين بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، بخلاف اللاعبين القدامي حسين الشحات وطاهر طاهر ومحمود كهربا وجونيور أجايي ووليد سليمان.

وكشف مصدر في الإنتاج الحربي أن ناديه سيحصل على نسبة 15% من عائد بيع أو إعارة مصطفى البدري المنتقل حديثا للنادى الأهلى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصنا على وضع بند فى عقد بيع مصطفى البدري للأهلي يتيح لنا الحصول على نسبة 15% من عائد بيع أو إعارة اللاعب لأي نادٍ آخر حتى نستفيد مستقبلا من أى خطوة للاعب".

وأضاف المصدر: "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج، انتقال لاعبه مصطفى البدرى، لاعب الفريق، لصفوف النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وقّع مصطفى البدرى على عقود انتقاله للأهلى لمدة خمسة مواسم، ونفضل الاحتفاظ بالقيمة المادية للصفقة، ولكن نؤكد أن الأهلى عرض علينا لاعبين على سبيل الإعارة من فريق 99 وسوف نختار منهم، ووضعنا نسبة 15% من عائد بيع اللاعب فى العقد".

وأضاف: "رغبة مصطفى البدرى فى الانتقال للأهلى حسمت كل شىء ودفعتنا لرفض كل العروض الأخرى، ونتمنى للاعب التوفيق بالقميص الأحمر".

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بحصول النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على ثلاثة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وعلى الرغم من أن النادى الأهلى أعلن التعاقد مع أربع صفقات صيفية هم كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن، بينما أعلن الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فقط، إلا أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية شهدت صراعا ساخنا مع بين الأحمر والأبيض للفوز بخدمات مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى.

وكان مصطفى البدرى قد تلقى عرضًا من الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد، بجانب عرض من فاركو مقابل 6 ملايين جنيه فيما يطلب الإنتاج الحربى 10 ملايين جنيه للاستغناء عن البدرى.

ويرتبط مصطفى البدرى بعقد يمتد موسمين مع الإنتاج الحربي الذي استقر على بيع اللاعب للنادي الذى يدفع أعلى سعرا بعد تألقه هذا الموسم، ويعد مصطفى البدري أحد أهم المواهب التى لفتت الأنظار فى النسخة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفاً رغم هبوط الإنتاج الحربى للقسم الثانى.

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة، سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حاليا مع الإنتاج الحربى.