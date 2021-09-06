شكرا لقرائتكم خبر عن غياب جنش عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني وتأهيل محمود عبد العزيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، عقب عودة الفريق للتدريبات، استعدادا للموسم الجديد، كما غاب اللاعبون الدوليون المنضمون لمعسكر المنتخب الأخير، والذي انتهى بتعادل المنتخب أمام الجابون في تصفيات كأس العالم.

كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الدوليين بالفريق راحة حتى يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.

جاء قرار كارتيرون، من أجل منح اللاعبين الدوليين بالفريق، قسطا وافرا من الراحة لالتقاط الأنفاس، خاصة أنهم انضموا لتجمعات منتخبات بلادهم مباشرة بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.



ايمن حفني واسلام جابر



تدريب الزمالك



تدريبات الزمالك



عبد الله جمعة وايمن حفني



عمر السعيد ومحمود علاء



عمر كمال عبد الواحد



كارتيرون



محمد عبد الغني



مران الزمالك



يوسف اوباما

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية خاصة بالكرة وبدون كرة في المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة، كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

كما وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاني عبد العزيز من إصابة خفيفة بكاحل القدم، خضع على إثرها لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وخاض عبد العزيز تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل الجيمانيزيوم في النادي.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته، أمس الأحد، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع، بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.