شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام تونسى لمباراة السوبر الأفريقى لليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلي على صالة حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.