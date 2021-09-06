شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط الأهلى" تجتمع مع موسيمانى بعد عودته للقاهرة لمناقشة الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بحضور رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، اجتماعاً مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فور عودته للقاهرة والمقرر لها فجر غد الثلاثاء بعد انتهاء إجازته بجنوب أفريقيا، ويأتى هذا الاجتماع لمناقشة الراحلين عن الفريق وكذلك الصفقات المنتظر حسمها خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء لم تغلق ملف الصفقات الصيفية الجديدة حتى الآن، رغم التعاقد مع الرباعي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، إضافة إلى عودة الثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر من الإعارة في الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب مصطفى البدرى وهى الصفقة التى لم تعلن بشكل رسمى حتى الان.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى يفكر في ضم صفقة أو صفقتين جديدتين فى الميركاتو الصيفي وقد يكون منهم حارس مرمى ومدافع أو الاكتفاء بالمجموعة التي تم التعاقد معها حال عدم التصول لاتفاق مع الأندية المالكة لحقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الأهلي، لاسيما أنه يملك عناصر مميزة فى مختلف المراكز.

وأعلن الأهلى التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادى نجوم المستقبل الذى يلعب فى مركز المدافع الأيمن، كما يجيد اللعب فى مركز المدافع الأيسر، ويجيد التقدم ولعب الكرات العرضية، وكانت الصفقة الثانية متمثلة فى لاعب سيمبا التنزاني السابق الجناح المهاجم وصاحب الجنسية الموزمبيقية لويس ماكسيوني، والذى تألق خلال تصفيات بطولة أفريقيا الماضية وتمكن من إحراز هدف أكثر من رائع في شباك محمد الشناوي فى المباراة التي انتهت بفوز سيمبا على الأهلي بهدف دون مقابل.

وكانت الصفقة الثالثة للأهلي والتى تم الإعلان عنها في نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن الصفقتين السابقتين، وهو اللاعب الجنوب أفريقي ولاعب نادى برايتون الإنجليزى بيرسي تاو، وأكمل مسئولو النادي الأهلي خطة تدعيم الفريق بالصفقة الرابعة التي كانت مفاجأة للجميع وهي المهاجم حسام حسن لاعب نادى سموحة والذى كان قاب قوسين من التعاقد مع الغريم التقليدي للنادي الأهلي وهو نادى الزمالك، لكن نجح مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق فى خطف اللاعب فى اللحظات الأخيرة فى صفقة قوية لتدعيم هجوم المارد الأحمر.