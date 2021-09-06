شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح الدوليين راحة من تدريبات الزمالك حتى 14 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الدوليين بالفريق راحة حتى يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.

جاء قرار كارتيرون، من أجل منح اللاعبين الدوليين بالفريق، قسطًا وافرًا من الراحة لالتقاط الأنفاس خاصة أنهم انضموا لتجمعات منتخبات بلادهم مباشرة بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة بالكرة وبدون كرة في المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة، كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

كما وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاني عبد العزيز من إصابة خفيفة بكاحل القدم، خضع على إثرها لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وخاض عبد العزيز تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل الجيمانيزيوم في النادي.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.