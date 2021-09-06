شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينشر صورته مع شقيقه بقميص المنتخب بعد إقالة حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، صورة مع شقيقه إبراهيم بقميص المنتخب الوطنى بالتزامن مع إقالة حسام البدري من وجهازه الفني من تدريب الفراعنة.

وأسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ اليوم وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.

استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة.

وفي يوم 25 مارس 2021 ، قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون،وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021 ، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.

وجاءت نتائج المباريات التي لعبها البدري كالتالي..

مصر 1 - 0 بتسوانا

مصر 1- 1 كينيا

جزر القمر 0 -0 مصر

مصر 1- 0 توجو

توجو 1 – 3 مصر

كينيا 1 – 1 مصر

مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر

جدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

وبات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر

كما دخل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي لبيراميدز دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.