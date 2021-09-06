شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة إلى حسام البدرى بعد الإقالة من تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى رسالة إلى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى بعد قرار اتحاد الكرة بإقالتهم وتوجيه الشكر لهم.

وكتب صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،"حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".





أسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ اليوم وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.

استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة.

وفي يوم 25 مارس 2021 ، قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون،وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021 ، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.

وجاءت نتائج المباريات التي لعبها البدري كالتالي..

مصر 1 - 0 بتسوانا

مصر 1- 1 كينيا

جزر القمر 0 -0 مصر

مصر 1- 0 توجو

توجو 1 – 3 مصر

كينيا 1 – 1 مصر

مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر

جدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

وبات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر

كما دخل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي لبيراميدز دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.