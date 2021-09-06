شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يحصل على 15% من عائد بيع أو إعارة مصطفى البدرى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في الإنتاج الحربي أن ناديه سيحصل على نسبة 15% من عائد بيع أو إعارة مصطفي البدري المنتقل حديثاًَ للنادى الأهلى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حرصنا على وضع بند فى عقد بيع مصطفى البدرى للأهلى يتيح لنا الحصول على نسبة 15% من عائد بيع أو إعارة اللاعب لأى نادٍ آخر حتى نستفيد مستقبلا من أى خطوة للاعب".

وأضاف المصدر، "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج، انتقال لاعبه مصطفى البدرى لاعب الفريق لصفوف النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وقع مصطفى البدرى على عقود انتقاله للأهلى لمدة خمسة مواسم، ونفضل الاحتفاظ بالقيمة المادية للصفقة ولكن نؤكد أن الأهلى عرض علينا لاعبين على سبيل الإعارة من فريق 99 وسوف نختار منهم، ووضعنا نسبة 15% من عائد بيع اللاعب فى العقد".

وأضاف، "رغبة مصطفى البدرى فى الانتقال للأهلى حسمت كل شىء ودفعتنا لرفض كل العروض الأخرى، ونتمنى للاعب التوفيق بالقميص الأحمر".

وكان الخليج 365 قد انفرد بحصول النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على ثلاثة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

ورغم أن النادى الأهلى أعلن التعاقد مع أربع صفقات صيفية هم كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن، بينما أعلن الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فقط، إلا أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية شهدت صراعاً ساخناً مع بين الأحمر والأبيض للفوز بخدمات مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى.

وكان مصطفى البدرى قد تلقى عرضًا من الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد، بجانب عرض من فاركو مقابل 6 ملايين جنيه فيما يطلب الإنتاج الحربى 10 ملايين جنيه للاستغناء عن البدرى.

ويرتبط مصطفى البدرى بعقد يمتد موسمين مع الإنتاج الحربي الذي استقر على بيع اللاعب للنادي الذى يدفع أعلى سعرا بعد تألقه هذا الموسم، ويعد مصطفى البدري أحد أهم المواهب التى لفتت الانظار فى النسخة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفاً رغم هبوط الانتاج الحربى للقسم الثانى.

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الإنتاج الحربى.