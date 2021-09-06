شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لجميع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا والتى خضع لها الفريق أمس الأحد.

وأكد أسامة أن نتيجة المسحة الطبية للفريق جاءت سلبية، وتم الاطمئنان على صحة الجميع.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، الأحد، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدورى الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى المسابقة المحلية.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، 14 سبتمبر الجاري موعدا لمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد والمنافسات المتبقية من مسابقة كأس مصر، ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك مكان إقامة المعسكر خلال الفترة الحالية، وإن كان الأقرب إقامته فى الإسكندرية وتحديدا بمدينة برج العرب.