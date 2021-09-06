شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم نيلو فينجادا في آخر تجربة تدريبية له قبل ترشحه لمنتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، أحد المرشحين البارزين لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذى أعلن الاتحاد إقالته ظهر اليوم.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

وتتجه الأمور داخل اتحاد الكرة نحو تعيين فينجادا خلفا لحسام البدرى، لقيادة المنتخب في مواجهتى لبيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم المقرر لها أكتوبر المقبل.

ونستعرض في هذا التقرير آخر تجارب فينجادا التدريبية..

آخر فريق قاده نيلو فينجادا هو كيرلا بلاسترز الهندي تولى القيادة الفنية 18 يناير 2019 وتمت إقالته 17 مارس 2019، أي بعد شهرين فقط من تعيينه.

قاد فينجادا الفريق الهندي في 7 مباريات حقق فوزا واحدا وخسر 3 وتعادل 3، ومنذ ذلك الوقت وهو لا يعمل في التدريب قبل أن يتم تعيينه كمدير فنى للاتحاد المصرى.

وتعادل المنتخب الوطني امس مع نظيره الجابونى بهدف لكل منهما فى ثانى جولات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، خاصة أن الأداء الذى ظهر عليه المنتخب الوطنى كان مخيباً لتوقعات الكثيرين.

ورغم الأداء المحبط للمنتخب الوطنى منذ بداية مشوار التصفيات إلا أن الفراعنة نجحوا فى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها صدارة المجموعة، ولو بشكل مؤقت حتى الآن، فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، كما حافظ حسام البدرى مدرب المنتخب على سجله خالياً من الهزائم منذ تولى مسؤولية المنتخب.

ويملك منتخب مصر 4 نقاط فى رصيده فى تصفيات كأس العالم جمعها من فوز على أنجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات المونديالية، ليحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة بشكل مؤقت فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، حيث يحتل المنتخب الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ويأتي أنجولا في المركز الرابع والأخير.