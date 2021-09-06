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الكويت.. مجلس الوزراء يقرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب

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محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلن مركز التواصل الحكومي، بدولة الكويت أن مجلس الوزراء قرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتباراً من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

 

وكلف المجلس الهيئة العامة للرياضة في الكويت بضمان تطبيق الشروط التالية لعودة الجماهير إلى الملاعب :

 

يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب.

 

عدم تجاوز عدد الجماهير نسبة 30 % من السعة الإجمالية للملعب.

 

الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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