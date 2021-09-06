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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. مجلس الوزراء يقرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021
أعلن مركز التواصل الحكومي، بدولة الكويت أن مجلس الوزراء قرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتباراً من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.
وكلف المجلس الهيئة العامة للرياضة في الكويت بضمان تطبيق الشروط التالية لعودة الجماهير إلى الملاعب :
يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب.
عدم تجاوز عدد الجماهير نسبة 30 % من السعة الإجمالية للملعب.
الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.