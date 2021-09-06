المنتخب التونسي يستكمل مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستكمل المنتخب التونسي مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، حين يلاقي متنخب زامبيا.



وكان المنتخب التونسي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب زامبيا نظيره التونسي، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة تونس وزامبيا على الهواء مباشرة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منصة "يوتيوب".

يُذكر أن منتخب زامبيا نجح في الفوز بمباراته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 على موريتانيا بنتيجة 2-1.