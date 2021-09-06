منتخب العراق يسعى إلى تصحيح المسار في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى منتخب العراق إلى تصحيح المسار في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه إيران في الجولة الثانية.



وكان منتخب العراق قد تعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية، في سيول، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويخوض منتخب العراق مباراة هامة، عندما يواجه منتخب إيران، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم عبر القناة الرابعة العراقية الأرضية، بالإضافة إلى منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يُذكر أن منتخب إيران حقق الفوز الوحيد في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، وذلك على حساب سوريا بهدف دون رد.