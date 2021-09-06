الكويت.. مجلس الوزراء يقرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مركز التواصل الحكومي، بدولة الكويت أن مجلس الوزراء قرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتباراً من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.



وكلف المجلس الهيئة العامة للرياضة في الكويت بضمان تطبيق الشروط التالية لعودة الجماهير إلى الملاعب :

يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب.

عدم تجاوز عدد الجماهير نسبة 30 % من السعة الإجمالية للملعب.

الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.