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الكويت.. مجلس الوزراء يقرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مركز التواصل الحكومي، بدولة الكويت أن مجلس الوزراء قرر عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتباراً من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

 

وكلف المجلس الهيئة العامة للرياضة في الكويت بضمان تطبيق الشروط التالية لعودة الجماهير إلى الملاعب :

 

يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب.

 

عدم تجاوز عدد الجماهير نسبة 30 % من السعة الإجمالية للملعب.

 

الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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