القنوات الناقلة لمباراة عمان والسعودية في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يصطدم منتخب عمان بنظيره السعودي في قمة عربية منتظرة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022..



وكان منتخب عمان قد حقق فوزا هاما وثمينا للغاية في الجولة الأولى على حساب اليابان بهدف دون رد، فيما انتصر المنتخب السعودي على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يستضيف منتخب عمان، نظيرته السعودية في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، وذلك مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول على ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضي".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي ومسقط.

ومن المقرر أن تذاع المبارة عبر مجموعة قنوات "SSC" السعودية على الهواء مباشرة، وهي التي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

يذكر أن أستراليا تحتل صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن السعودية الوصيفة وعمان الثالثة، وذلك برصيد 3 نقاط لكل منتخب.