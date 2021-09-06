أول تعليق لمحمد صلاح على إقالة حسام البدري وجهازه الفني من تدريب المنتخب الوطني

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم على قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري.

ونشر «صلاح» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي».

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وتحدى المنتخب المصري النقص العددي في صفوفه، واقتنص تعادلًا ثمينًا، بعدما لعب منتخب مصر بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمر جابر في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الجابوني النقص العددي في صفوف منافسه، ويفتتح التسجيل عن طريق (البديل) جيم ألفينا في الدقيقة 73.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الوقت القاتل، عبر مهاجمه (البديل) مصطفى محمد، في الدقيقة 90، لينقذ منتخب (الفراعنة) من تلقي خسارته الأولى في المجموعة.

وكان المنتخب المصري فاز على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى لقاء الجولة الأولى الذي أقيم على إستاد الدفاع الجوى بهدف نظيف سجله محمد مجدى «أفشة» من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتًا.