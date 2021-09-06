تفاصيل أبرز المرشحين لخلافة حسام البدري فى المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - بات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وتعادل المنتخب الوطني امس مع نظيره الجابونى بهدف لكل منهما فى ثانى جولات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، خاصة أن الأداء الذى ظهر عليه المنتخب الوطنى كان مخيباً لتوقعات الكثيرين.

ورغم الأداء المحبط للمنتخب الوطنى منذ بداية مشوار التصفيات إلا أن الفراعنة نجحوا فى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها صدارة المجموعة، ولو بشكل مؤقت حتى الآن، فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، كما حافظ حسام البدرى مدرب المنتخب على سجله خالياً من الهزائم منذ تولى مسؤولية المنتخب.

ويملك منتخب مصر 4 نقاط فى رصيده فى تصفيات كأس العالم جمعها من فوز على أنجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات المونديالية، ليحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة بشكل مؤقت فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، حيث يحتل المنتخب الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ويأتي أنجولا في المركز الرابع والأخير.