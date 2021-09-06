«ميدو» يحدد البديل الأنسب لخلافة حسام البدري في المنتخب بعد إقالته من قبل اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

حالة من الاستياء والغضب تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء السيء لمنتخب الفراعنة أمس أمام الجابون والذي انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

ورفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة .

وأكد أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الإفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم .

وقال إنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده.

بدوره، علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك الأسبق، عن بدلاء البدري في المنتخب رشح نجم الزمالك الأسبق كل من إيهاب جلال وحسام حسن، ليكون أحدهما المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا للبدري، مشيراً إلى أنهما الأنسب لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وكان «ميدو»، وجه انتقادات حادة لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عقب تعادله أمام مضيفه الجابون بهدف لكل فريق، التي أقيمت في ملعب فرانسفيل، ليفقد المنتخب الوطني نقطتين ثمينتين في ظل سعيه لحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، مؤكدا أن المنتخب قدم أداءً متواضعا للغاية، واستمر المستوى السيئ الذي ظهر أيضا في مواجهة أنجولا بالجولة الأولى.

وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح»، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «توقعنا جميعا أن يتحسن أداء المنتخب الوطني خلال مباراة الجابون بعد المستوى السيئ الذي ظهر به لاعبي المنتخب في لقاء أنجولا».

وأضاف لاعب الزمالك السابق: «لقد أخطأ حسام البدري بإشراك الثنائي أحمد توفيق وعمر جابر من بداية المباراة، واتضح عدم جاهزية الثنائي، فظهر المنتخب بشكل متواضع فنيا، وكانت النتيحة الطبيعية وفقا لأحداث الشوط الأول هي تقدم الجابون بـ3 أهداف نظيفة».

وتابع أحمد حسام ميدو: «حسام البدري فشل في التعامل الفني بعد نهاية الشوط الأول، ولم يتدخل رغم معاناة المنتخب من الضغط على الجانب الأيمن، ولم يصلح التشكيل الذي كان خاطئا».

وشدد «ميدو» على أن الشكل الذي ظهر به منتخب مصر لا يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن النسخة الحالية من المنتخب هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وتابع أحمد حسام: «من الطبيعي إجراء تغييرات على التشكيل، بسبب ضغط المباريات وإرهاق اللاعبين الشديد، وكان محمد عبدالشافي أكثر اللاعبين جاهزية على المستويين الفني والبدني، وكان لا بد من مشاركته أساسيا».

وأبدى مدرب الزمالك دهشته من استبعاد طارق حامد من تشكيل المنتخب ضد الجابون، مؤكدا أنه أكثر لاعب لائق بدنيا في مصر، ويستطيع خوض 40 مباراة متتالية، وحتى لو لم يكن في أفضل حالاته البدنية، وأمام مدرب المنتخب الخيار بمشاركته في مباراة واحدة فقط من أول مباراتين، متسائلا: «هل يدفع به أمام منتخب أنجولا الضعيف على ملعبك، أم أمام الجابون خارج الأرض».

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

ونجح المنتخب المصري في اقتناص تعادل مثير أمام الجابون بهدف لهدف، في لقاء الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

تقدم جيم ألفينا بالهدف الأول للمنتخب الجابوني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل مصطفى محمد لاعب منتخب مصر هدف التعادل لـ «الفراعنة» بتصفيات المونديال في الدقيقة 89.

وتحدى المنتخب المصري النقص العددي في صفوفه، واقتنص تعادلًا ثمينًا، بعدما لعب منتخب مصر بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمر جابر في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الجابوني النقص العددي في صفوف منافسه، ويفتتح التسجيل عن طريق (البديل) جيم ألفينا في الدقيقة 73.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الوقت القاتل، عبر مهاجمه (البديل) مصطفى محمد، في الدقيقة 90، لينقذ منتخب (الفراعنة) من تلقي خسارته الأولى في المجموعة.

وكان المنتخب المصري فاز على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى لقاء الجولة الأولى الذي أقيم على إستاد الدفاع الجوى بهدف نظيف سجله محمد مجدى «أفشة» من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتًا.