فورمولا واحد: بوتاس إلى ألفا روميو اعتباراً من 2022

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باريس : أعلن فريق مرسيدس، بطل العالم للفورمولا واحد في فئتي السائقين والصانعين، أن سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس سينتقل اعتباراً من 2022 إلى ألفا روميو بعقد لأعوام عدة، ما يفسح المجال أمام قدوم البريطاني جورج راسل من وليامس.

وقال الفريق الألماني في بيان "في نهاية موسم 2021 من بطولة الفورمولا واحد، سيغادر فالتيري بوتاس فريق مرسيدس أي أم جي بتروناس للفورمولا واحد بعد خمسة مواسم ناجحة جداً. سنودع زميلاً ورفيقاً رائعاً بانتقاله إلى فصل جديد من مسيرته في الفورمولا واحد مع ألفا روميو رايسينغ".

ويدافع ابن الـ32 عاماً عن ألوان مرسيدس منذ 2017 وقد لعب دوراً حاسماً في احتكار الفريق الألماني للقب الصانعين الذي توج به في المواسم السبعة الماضية، لكنه اكتفى بلعب دور المساند لزميله البريطاني لويس هاميلتون الذي توج بلقب السائقين في المواسم الأربعة الماضية، رافعاً رصيده الى سبعة ألقاب ما سمح له بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.

وفاز الفنلندي حتى الآن بتسعة سباقات مع الفريق الألماني الذي جاء اليه من وليامس، وصعد الى منصة التتويج في 54 مناسبة، فيما انطلق من المركز الأول 17 مرة.

وأشاد الفريق الألماني بالسائق الفنلندي الذي يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب السائقين بعد 13 جولة خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وزميله هاميلتون توالياً، قائلاً "مساهمته في الفريق كانت هائلة حيث لعب شغفه وتفانيه ونيرانه الفنلندية على الحلبة دوراً محورياً في فوز مرسيدس بأربع بطولات متتالية للصانعين".

وتابع "علاوة على ذلك، ستدخل الشراكة بين فالتيري ولويس هاميلتون التاريخ كإحدى أكثر الشراكات نجاحاً في تاريخ الرياضة. لكن في الوقت الحالي، نواصل التركيز على المعركة التي نخوضها خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم، حيث نحاول الفوز ببطولتي السائقين والصانعين للمرة الثامنة على التوالي".

وبدوره قال بوتاس الذي سيحل في ألفا روميو بدلاً من مواطنه المخضرم كيمي رايكونن نتيجة اعتزال الأخير في نهاية الموسم الحالي، إنه "فخور جداً بكل ما أنجزناه معاً في الفترة التي قضيتها مع مرسيدس ولم ينته الأمر بعد".

وتابع وصيف بطل العالم مرتين "عندما يحين الوقت للعودة الى الوراء والنظر بالفترة التي قضيتها مع مرسيدس، أريد أن أكون قادراً على القول إني استغليت هذه الفرصة على أكمل وجه ولم أبخل بأي مجهود. أريد الحرص على إنهاء وقتنا معاً كأبطال".