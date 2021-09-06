بعد قرار الإقالة.. رسالة شكر من صلاح للبدري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر رسالة إلى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد قرار الإقالة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر بسبب سوء أداء الفريق في مباراتي أنجولا والجابون التي حصد خلالهما 4 نقاط.

ونشر صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصها :"حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".

ولم يعلن اتحاد الكرة المصري بعد عن المدير الفني القادم، والذي من المتوقع أن يتم الكشف عن اسمه خلال 48 ساعة فقط.