صفقة الأهلي الجديدة.. هدف ملغي لتاو مع جنوب أفريقيا أمام غانا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

نجح بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا في تسجيل هدفًا لبلاده بشباك غانا، مساء اليوم الإثنين، لكن الحكم الزامبي جاني سيكازوي قرر إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل.

ويشارك تاو في مباراة جنوب أفريقيا ضد غانا كأساسيًا مع الأولاد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء هدف تاو في الدقيقة 37 بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها بالرأس داخل شباك غانا، إلا أن الحكم الزامبي قرر إلغاءه بناء على قرار مشكوك في صحته، بحسب البث التليفزيوني.

وكان الأهلي قد تعاقد مع تاو قادمًا من برايتون ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.