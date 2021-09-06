مصدر يكشف لـ"الخليج 365": لماذا رفض اتحاد الكرة دفع الشرط الجزائي للبدري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أقال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر من منصبه بسبب سوء الأداء في أول جولتين في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يكشف بعد الاتحاد المصري عن تفاصيل الاتفاق مع حسام البدري، وعن المدرب الذي سيخلفه وهل سيكون مؤقتا أم سيتعاقد مع مدرب لإكمال مشروع تصفيات كأس العالم وخوض منافسات أمم إفريقيا مطلع العام المقبل.

مصدر في اتحاد الكرة كشف لـ"الخليج 365" رفض حسام البدري التقدم باستقالته ما اضطر الاتحاد لإقالته، وذلك حتى يحفظ المدرب حقوقه في الحصول على راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي.

ورفض الاتحاد المصري دفع قيمة الشرط الجزائي لحسام البدري، ولفت نظره إلى أنه لم توقع عليه غرامات بسبب سفره إلى كندا دون إذن الاتحاد وكذلك الظهور التلفزيوني أكثر من مرة.

وذكر مصدر بالاتحاد أنه في حالة تطبيق الغرامات السابقة على حسام البدري سيكون على مدرب منتخب مصر السابق دفع ما هو أكثر من قيمة الشرط الجزائي.