حالتا إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

ثبت تعرض شخصين مرتبطين بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال فحوص الاسبوع الماضي، وهو الرقم الأقل حتى الآن في الموسم الجاري.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أن النتيجتين الإيجابيتين جاءتا بعد فحوص خضع لها 1952 لاعبا وموظفا في الأندية الإنجليزية بين يومي 30 أغسطس والخامس من سبتمبر.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا ) أن برنامج الفحوص الدورية على اللاعبين والذي يتم تنفيذه مرتين في الأسبوع قد تم استئنافه بداية أغسطس الماضي.

ورغم ذلك فإن الفحوص التي تم إجراؤها مؤخرا شهدت عددا أقل من العينات، مع ارتباط العديد من اللاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم.

وشهدت النتائج تسع حالات إيجابية في أول أسبوع من شهر أغسطس الماضي ، تلاها 11 حالة في الاسبوع الذي انتهى يوم 15 من الشهر ذاته، ثم 16 حالة في الاسبوع المنتهي يوم 22.