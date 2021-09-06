"قبل الإقالة".. الخليج 365 يكشف أسباب رفض البدري الاستقالة من تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، 3 أسباب لرفضه تقديم الاستقالة، وذلك قبل أن يتم إعلان قرار إقالته.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بتوجيه الشكر، لحسام البدري وجهازه المعاون على الفترة السابقة، وأنه سيتم الإعلان عن جهاز فني جديد للمنتخب خلال 48 ساعة.

وقال المصدر في تصريحاته الخليج 365 "البدري رفض تقديم استقالته من تدريب المنتخب بناء على طلب من أحمد مجاهد".

وتابع "البدري أوضح أنه لم يفشل في المهام المحددة له وحقق أهداف المنتخب في مرحلته بالتأهل لكأس أمم أفريقيا".

وأكمل "البدري قال أنه حتى الآن لم يخسر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022".

واستمر "السبب الأخير أن البدري كشف أنه وجهازه وجميع اللاعبين تحملوا أخطاء سابقة أضرت بكرة القدم المصرية ومع ذلك تم تحقيق الأهداف".

وعلم "الخليج 365" أن حسام البدري قبل العودة للقاهرة، عقد جلسه مع لاعبيه وتحدث عن المرحلة المقبلة ولم يكن يستعد للاستقالة بل يعمل من أجل الفترة القادمة.

وأشار المصدر، في حديثه لمصراوي، أن البدري قدم الشكر للاعبين على المجهود الذي تم بذله في الفترة الأخيرة وقال أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض التطورات فيما يخص القائمة وطالب الجميع بالالتزام في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن البدري قاد المنتخب لتحقيق الفوز أمام أنجولا في افتتاح مشوار مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدف نظيف، وتعادل في الوقت القاتل 1-1 في الجولة الثانية.