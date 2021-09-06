لم يتعرض للخسارة.. ماذا قدم البدري مع منتخب مصر خلال 717 يوماً؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

وشهدت الساعات الأخيرة انتقادات كبيرة لحسام البدري المدير الفني للفراعنة، بسبب "الأداء غير الجيد" للمنتخب.

وجاء قرار اتحاد الكرة عقب تعادل المنتخب الوطني مع منتخب الجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات، وحصل المنتخب الجابوني على أول نقطة.

اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تولي حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر 20 سبتمبر 2019 ليكمل بعد مباراة الجابون 717 يومًا على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وخاض المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري 9 مباريات (مباراة ودية و8 مباريات رسمية).

البدري بدأ مهمته مع منتخب مصر بمباراة ودية أمام بتسوانا وفاز الفراعنة بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، بواقع (5 فوز و4 تعادلات).

سجل لاعبو منتخب الفراعنة تحت قيادة البدري 13 هدفاً خلال 9 مباريات، واستقبلت شباك المنتخب الوطني 4 أهداف.

منتخب مصر فاز تحت قيادة البدري أمام توجو ذهابا وإيابا، وجزر القمر تعادل معها في مباراة وفاز في الأخرى، أمام كينيا تعادل ذهابا وإيابا، وجميع المباريات كانت بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

وفي يوم 25 مارس 2021 ، قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

أما في مباريات تصفيات كأس العالم 2022، ففاز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد، وتعادل خارج أرضه أمام الجابون بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.