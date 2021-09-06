إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري.

وعقد أعضاء الاتحاد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين، بعد تعادل المنتخب أمام الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقرر الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.