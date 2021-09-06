تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين سوريا والامارات منذ عام 1979 حتى تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 7-9-2021 في المرحلة الثالثة والحاسمة، والتي يستضيفها ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة بالعاصمة الأردنية عمان.

يرجع أول لقاء جمع بين سوريا والامارات الى عام 1979، عندما ألتقى المنتخبين ضمن المجموعة الأولى في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل السلبي.

يذكر ان المنتخبين قد ألتقيا مرة واحدة فقط في تصفيات كأس العالم كان عام 2008، عندما تنافسا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2010، وكان التعادل الإيجابي حاضراً في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، وفي الإياب فاز المنتخب السوري 3-1.

ويعود عدد المواجهات المباشرة بين سوريا والامارات الى 11 مباراة في جميع المسابقات (رسمية وودية)، فاز الأبيض الاماراتي في 5 مباريات، بينما حقق منتخب نسور قاسيون السوري الفوز في مبارتين، وخيم التعادل على 4 مباريات.

جدول تاريخ مواجهات سوريا والامارات منذ عام 1979 حتى تصفيات كأس العالم 2022

1- تصفيات التأهيل لكأس آسيا (13-1-1979) – الامارات 0-0 سوريا

2- الألعاب العربية (25-8-1999) – الامارات 2-2 سوريا

3- تصفيات التأهيل لكأس آسيا (7-11-2003) – سوريا 1-3 الامارات

4- تصفيات التأهيل لكأس آسيا ( 14-11-2003) – الامارات 3-1 سوريا

5- مباراة ودية (16-11-2005) – سوريا 0-3 الامارات

6- مباراة ودية (2-5-2006) – الامارات 2-1 سوريا

7- تصفيات كأس العام 2010 (26-3-2008) – سوريا 1-1 الامارات

8- تصفيات كأس العام 2010 (22-6-2008) – الامارات 1-3 سوريا

9- مباراة ودية (2-1-2011) – الامارات 2-0 سوريا

10- بطولة كأس ملك تايلند الدولية 2016 (5-6-2016) – الامارات 0-1 سوريا

11- مباراة ودية (26-3-2019) – الامارات 0-0 سوريا

12- تصفيات كأس العالم 2022 (7-9-2021) – سوريا ؟ الامارات