رسميًا | إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد عصر اليوم الاثنين، قرارًا رسميًا بإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المدرب الوطني حسام البدري، بسبب ضعف أداء الفريق تحت قيادته وعدم تطوره منذ نهاية عام 2019 حتى الآن.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الجابوني بنتيجة 1/1 في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، علمًا بأن الفريق فاز على أنجولا بشق الأنفس في الافتتاح بهدف دون رد.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي «قرر الاتحاد في اجتماعه الطاريء اليوم برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه».

وأضاف البيان «قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار الانعاقد حتى اعلان هوية الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة».

وبهذه الطريقة، يكتفي حسام البدري بإنجاز التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

وواجه المنتخب المصري بعض الصعوبات في مستهل مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت قيادة حسام البدري، إذ تعادل مع كينيا وجزر القمر، وكاد يودع المنافسة لولا عودة محمد صلاح إلى تشكيلة الفريق في الردهات الأخيرة من التصفيات.