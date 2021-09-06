شيكابالا: لم أفعل ما أستحق عليه الإيقاف، ومجاهد يتحكم في كل شيء!

يرى قائد نادي الزمالك «محمود شيكابالا» بأنه لم يفعل ما يستحق الإيقاف عليه من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، واصفًا عقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر بغير المنطقية بما أنها ليست مُدرجة ضمن اللوائح.

وظهر محمود شيكابالا هذا الأسبوع، في حوار مطول على قناة MBC مصر في برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك «عمرو أديب».

ويأتي هذا الظهور بعد أسبوع واحد فقط من إعلان تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال13 في التاريخ، وللمرة الأولى منذ عام 2015.

وقال شيكابالا «أنا لم أفعل ما يستحق عليه الإيقاف لمدة 8 أشهر كما أقر الاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبة غير منطقية لأنها غير مُدرجة ضمن اللوائح».

واتهم محمود شيكابالا رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم «أحمد مجاهد» باتخاذ قرارات شخصية، وتجاوز جميع لجان الاتحاد مثل لجنة المسابقات ولجنة الانضباط، والتحكم في كل شيء داخل المنظومة، وتجاهل اللوائح والقوانين الرسمية من أجل تطبيق آراءه الشخصية.

وأضاف شيكابالا بقوله «رئيس اللجنة المسؤولة عن الاتحاد (أحمد مجاهد) هو الذي كتب التقرير الخاص بالعقوبة المفروض عليّ وهو من اتخذ القرار».

وتابع «ليست لديّ مشكلة مع أحد، إن لم تسيئوا لي ولزوجتي أو أبنائي، أما الناس المحترمين الذين أراهم في الشارع، أشكرهم على الطريقة التي يعاملونني بها، وأرجو أن يتخلص الدوري المصري من العنصرية الموجودة فيه».

جدير بالذكر اتخاذ اللجنة المؤقتة المُسيرة لشؤون اتحاد الكرة المصري بقيادة أحمد مجاهد، قرارًا رسميًا بإيقاف محمود شيكابالا لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه مصري بسبب تكرار إثارة الجمهور، وسب الاتحاد وعدم احترام منصة التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد مباراة البنك الاهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري نهاية شهر أغسطس 2021.