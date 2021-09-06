مدرب الاهلي السابق مُرشح لخلافة حسام البدري في تدريب مصر

يفكر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم «أحمد مجاهد» هذه الأيام في تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، قبل شهر من خوض المرحلتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 أمام المنتخب الليبي مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وعانى المنتخب المصري للفوز على أنجولا بهدف دون رد في افتتاح مباريات تصفيات كأس العالم يوم الأول من سبتمبر الجاري، قبل أن يسقط في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمام الجابون في الجولة الثانية ليلة أمس الأحد الخامس من سبتمبر.

وتعرض المدير الفني لمنتخب مصر «حسام البدري» لوابل من الانتقادات الحادة بسبب سوء اختياره للتشكيل الأساسي الذي بدأ به في مباراتي انجولا والجابون، فضلاً عن مجاملاته الفجة باستدعاء بعض اللاعبين غير المؤهلين لتمثيل المنتخب المصري لأسباب فنية وبدنية، وفي مقدمتهم لاعب الوسط عبد الله السعيد الذي قدم موسمًا مخيبًا للغاية رفقة نادي بيراميدز في الدوري المحلي وكأس الكونفدرالية.

وبحسب مصادر صحفية مطلعة، يدرس أحمد مجاهد تقديم الشكر إلى حسام البدري هذا الأسبوع، والتعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي أشرف خلال عامي 2019 و2020 على تدريب النادي الاهلي.

وتُوج رينيه فايلر بلقب الدوري المصري مع الأهلي بموسم 2020/2019، وساهم في التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2020 بعدما قاد الفريق إلى الدور نصف النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وأثر المدرب السويسري بالايجاب على مستوى عدة لاعبين عانوا من ضعف في المستوى قبل وصوله أمثال رمضان صبحي ومروان محسن ومحمد هاني وعمرو السولية، لكنهم تطورا كثيرًا تحت قيادته.

ورحل فايلر عن القاهرة لأسباب عائلية رفضت إدارة الاهلي تفهمها خلال صيف 2020، ليتم استبداله بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي جلب نجح في الحفاظ على دوري أبطال أفريقيا عام 2021 وأحرز الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم «أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر سيتكون من رينيه فايلر ومدرب مساعد أجنبي ومحلل أداء أجنبي، بالاضافة إلى مترجم، ومدرب عام مصري على الأرجح ممن عملوا مع فايلر خلال فترته في الاهلي.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم اعفاء محمد بركات من منصب مدير الكرة في المنتخب واستبداله بزميله السابق في الاهلي والمنتخب «حسام غالي» الذي اعتذر عن مواصلة العمل مع نادي الجونة مطلع الموسم الماضي 2021/2020.