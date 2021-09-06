ما هو موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

يواجه منتخب لبنان نظيره كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وكان المنتخب اللبناني قد تعادل سلبيا أمام منتخب الإمارات، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

يستضيف منتخب كوريا الجنوبية في سيول، منتخب لبنان، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".

يُذكر أن منتخب كوريا الجنوبية قد تعادل سلبيا أمام منتخب العراق، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من التصفيات.