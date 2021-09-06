إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى المدرب حسام البدري، والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري الأول، على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.



وأعلن الاتحاد أن مجلس إدارته مستمر في الانعقاد، للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة، وجاء ذلك بعد رفض البدري تقديم استقالته بناء على طلب أحمد مجاهد.

وأصدر البدري بياناً أكد نجاحه في المهمة المطلوبة منه خلال فترة عمله مديراً فنياً للمنتخب المصري، وأنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة اضرت بالكرة المصرية، ولم يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده.

كان منتخب مصر قد تأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته التي ضمت منتخبات توغو وكينيا وجزر القمر، برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 خلال أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرتين ضد أنغولا والغابون.

والجدير بالذكر أن البدري تولى مهمة تدريب منتخب مصر في 20 سبتمبر 2019، وقاد المنتخب في 8 مباريات، وحقق الفوز في 4، وتعادل في 4 مواجهات، وتم رفع راتبه من 730 إلى 800 ألف جنيه.