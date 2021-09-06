رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقالة البدري وجهازه الفني من تدريب المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

وتعادل منتخب مصر، أمس الأحد، أمام الجابون بنتيجة 1-1، بهدف قاتل سجله مصطفى محمد، وذلك ضمن الجولة الثانية لدور مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب قد فاز بصعوبة بالغة في مباراته الأولى بمشوار التصفيات، أمام أنجولا بهدف دون رد، سجله محمد مجدي قفشة.

ونشر اتحاد الكرة من خلال مركزه الإعلامي، مساء اليوم الإثنين، قرار إقالة البدري من تدريب المنتخب، وتوجيه الشكر لجهازه المعاون على الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

وتعرض لاعبو المنتخب والجهاز الفني بقيادة البدري لهجوم وانتقادات لاذعة على منصات السوشيال ميديا بسبب ضعف مستوى المنتخب في مباراتي أنجولا والجابون.

ويملك منتخب مصر 4 نقاط فى رصيده فى تصفيات كأس العالم جمعها من فوز على أنجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات المونديالية، ليحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة بشكل مؤقت فى انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، والتي ستقام غدا الثلاثاء، حيث يحتل المنتخب الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ويأتي أنجولا في المركز الرابع والأخير.

وينتظر المنتخب بشهر أكتوبر المقبل، مواجهتين قويتين أمام ليبيا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من مشوار تصفيات المونديال، حيث تقام المباراة الأولى في القاهرة يوم 6 أكتوبر، على أن تطير بعثة المنتخب إلى ليبيا لخوض المباراة الثانية يوم 10 أكتوبر.