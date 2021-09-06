شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعير محمد الصباحى من الاتحاد السكندرى موسماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام ثالث صفقاته الصيفية باستعارة محمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى لمدة موسم، فى إطار العلاقة الوطيدة التى تجمع مسئولى زعيم الثغر ونادى الطلائع، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى.

وكان الطلائع قد أعلن التعاقد مع صفقتين هما ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقتين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري فى المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.



