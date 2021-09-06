شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطر جالاتا سراى التركى بالعرض الأخير لاستعارة أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى جالاتا سراى التركى 2 مليون دولار لاستعارة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر لمدة موسم، مع وضع بند يتيح لهم شراء النجم المالى مقابل 5.5 مليون دولار، حتى يمكن الموافقة على الاستغناء عن اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى فى تركيا والمقرر له الأربعاء المقبل.

وكان نادى جالاتا سراى التركى قد رفع عرضه المادى للتعاقد مع أليو ديانج لـ6 ملايين يورو، فى سبيل إقناع المارد الأحمر بالموافقة على بيع اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى تركيا، إلا أن الأهلى رفض وأصر على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع أليو ديانج أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب فى المستقبل للموافقة على إتمام الصفقة.

وأبلغ مسئولو جالاتا سراى التركى نظراءهم فى الأهلى بعدم وجود سيولة مالية لديهم تتيح لهم شراء ديانج وبالتالى يرغبون فى إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية الشراء وتقدموا بعرض مقابل مليون ونصف المليون دولار مع امكانية شراء اللاعب ماقبل 5 ملايين دولار و20 % من نسبة البيع ولكن الأهلى طلب رفع العرض لـ 2 مليون دولار و 5.5 قيمة بند الشراء حتى تصبح القيمة الاجمالية للصفقة 7.5 مليون دولار بخلاف 20 % من نسبة إعادة بيع اللاعب ولاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

وفى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع أليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو.

ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر مع عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق .