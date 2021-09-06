شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و650 ألف جنيه شرط جزائى لحسام البدرى بعد إقالته من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

وبات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

كما دخل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي لبيراميدز دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وتعادل المنتخب الوطني امس مع نظيره الجابونى بهدف لكل منهما فى ثانى جولات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، خاصة أن الأداء الذى ظهر عليه المنتخب الوطنى كان مخيباً لتوقعات الكثيرين.