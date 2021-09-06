شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يترقب مصير سيسيه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو الاتحاد السكندري موقف الزمالك من إعادة رزاق سيسيه الإيفواري، والذى كان معارا للاتحاد فى الموسم الماضي، وذلك من أجل الدخول فى مفاوضات معه أملا فى ضمه نهائيا بدلا من الإعارة، خاصة أن اللاعب أبدى موافقة على الانضمام للاتحاد السكندري حال رحيله عن الزمالك وعدم قيده فى قائمته للموسم الجديد.

وتلقي مسئولو الزمالك أنباء عن اتفاق محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندرى مع رزاق سيسيه على التوقيع لزعيم الثغر فى حال رحيله عن الزمالك ورغبته فى استكمال مشواره في الدورى المصري، ولهذا فإن محمد مصيلحي ينتظر معرفة مصير اللاعب من الاستمرار في الزمالك وقيده فى القائمة أو الرحيل مجانا قبل إنهاء اتفاقه مع سيسيه للاستمرار مع زعيم الثغر.

ومن المنتظر أن يصل سيسيه إلى القاهرة بعد 3 أسابيع عقب انتهاء فترة التأهيل التي يخضع لها في كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك.

ويخضع سيسيه لاختبار طبي وآخر فنى فى الملعب قبل الحكم علي مصيره بالنادي، سواء بالاستمرار أو إعارته مرة أخرى، حيث سيتخذ مسئولو الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القرار فى مصير سيسيه بناءً على الاختبار الطبي والفني اللذين سيخضع لهما سيسيه.