شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم أحمد عادل "ميسى" لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2021_2022.

ونجحت إدارة الاتحاد السكندري فى إتمام التعاقد مع لاعب مصر المقاصة أحمد عادل "ميسى" مواليد 1997 " 24 عاما"، والذى يُجيد اللعب أيضاً بمركز الجناح بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية الخاصة بانتقاله لصفوف زعيم الثغر بصفه نهائية مع ناديه السابق مصر المقاصة.

من جهته رحب حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة بانضمام "ميسى" لصفوف نادى الاتحاد السكندرى، مُشيدين بقدرات اللاعب الفنية والبدنية كأحد اللاعبين المميزين .



محمد مصيلحي مع احمد عادل ميسي

من ناحية أخرى تقدم خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى بطلب من أجل الرحيل عن الفريق بعد 6 مواسم قضاها داخل القلعه الخضراء، وأكد اللاعب أنه يمتلك 3 عروض من أندية ترغب فى ضمه وأن المقابل المادى هو ما سيحدد فريقه المقبل.

وعرض محمد مصيلحى رئيس النادى السكندري رغبه خالد قمر على الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتحديد مصيره من القبول أو الرفض، وأوضح قمر أنه رغم ارتياحه عن الفترة الماضية بالنادى إلا أنه يفضل الرحيل فى الوقت الحالى.

وتمنى خالد قمر أن يكون ضمن الجهاز الفنى فى حال ابتعاده عن الملاعب وقراره بالاعتزال، وستشهد الأيام القليلة المقبلة ما ستسفر عنه قرارات الاتحاد بشأن البقاء أو الرحيل.