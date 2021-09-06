ميدو: النسخة الحالية من منتخب مصر الأسوأ من 15 عاما.. ويوضح أخطاء «البدري» في لقاء الجابون

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الاستياء والغضب تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء السيء لمنتخب الفراعنة أمس أمام الجابون والذي انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

بدوره، وجّه الإعلامي أحمد حسام «ميدو»، انتقادات حادة لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عقب تعادله أمام مضيفه الجابون بهدف لكل فريق، التي أقيمت في ملعب فرانسفيل، ليفقد المنتخب الوطني نقطتين ثمينتين في ظل سعيه لحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، مؤكدا أن المنتخب قدم أداءً متواضعا للغاية، واستمر المستوى السيئ الذي ظهر أيضا في مواجهة أنجولا بالجولة الأولى.

وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح»، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «توقعنا جميعا أن يتحسن أداء المنتخب الوطني خلال مباراة الجابون بعد المستوى السيئ الذي ظهر به لاعبي المنتخب في لقاء أنجولا».

وأضاف لاعب الزمالك السابق: «لقد أخطأ حسام البدري بإشراك الثنائي أحمد توفيق وعمر جابر من بداية المباراة، واتضح عدم جاهزية الثنائي، فظهر المنتخب بشكل متواضع فنيا، وكانت النتيحة الطبيعية وفقا لأحداث الشوط الأول هي تقدم الجابون بـ3 أهداف نظيفة».

وتابع أحمد حسام ميدو: «حسام البدري فشل في التعامل الفني بعد نهاية الشوط الأول، ولم يتدخل رغم معاناة المنتخب من الضغط على الجانب الأيمن، ولم يصلح التشكيل الذي كان خاطئا».

وشدد «ميدو» على أن الشكل الذي ظهر به منتخب مصر لا يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن النسخة الحالية من المنتخب هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وتابع أحمد حسام: «من الطبيعي إجراء تغييرات على التشكيل، بسبب ضغط المباريات وإرهاق اللاعبين الشديد، وكان محمد عبدالشافي أكثر اللاعبين جاهزية على المستويين الفني والبدني، وكان لا بد من مشاركته أساسيا».

وأبدى مدرب الزمالك دهشته من استبعاد طارق حامد من تشكيل المنتخب ضد الجابون، مؤكدا أنه أكثر لاعب لائق بدنيا في مصر، ويستطيع خوض 40 مباراة متتالية، وحتى لو لم يكن في أفضل حالاته البدنية، وأمام مدرب المنتخب الخيار بمشاركته في مباراة واحدة فقط من أول مباراتين، متسائلا: «هل يدفع به أمام منتخب أنجولا الضعيف على ملعبك، أم أمام الجابون خارج الأرض».