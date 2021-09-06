شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يجتمع مع مسئولى بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عبد الله السعيد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات المقبلة، بعد عودته إلى القاهرة عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر فى مواجهة الجابون فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، وانتهت بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة اليوم، الاثنين بعد مواجهة المنتخب الجابونى، ومن المنتظر أن يحدد مسئولى بيراميدز موعدًا لعقد جلسة مع عبد الله السعيد لمناقشة أمر انتقاله لصفوف الزمالك.

وفى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو نادى الزمالك أنهم أنهوا ما يقرب من 95 % من الأمور الخاصة بضم عبد الله السعيد، إلا أن نادى بيراميدز أعلن عدم وجود مفاوضات بشأن رحيل اللاعب، وأنهم متمسكون باستمراره مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

ومن المنتظر أن يوضح عبد الله السعيد لمسئولى بيراميدز خلال الجلسة حقيقة رغبته فى الرحيل والانتقال لصفوف الزمالك، وسيتم حينها مناقشة طريقة الرحيل وانهاء العلاقة بين اللاعب وبيراميدز.

وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك كشف أن إدارة النادى حصلت على رغبة صريحة من عبد الله السعيد من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء بالموسم الجديد، تلك الرغبة ستسهل المفاوضات الجارية مع بيراميدز حول ضم اللاعب.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن عبد الله السعيد سيدعم موقف الزمالك بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراة الجابون حيث سيمنح موقف اللاعب الزمالك مرونة فى مهمة مفاوضاته الجارية مع بيراميدز وسيتم حسم المسألة من عدمه عقب لقاء المنتخب مع الجابون.

وأخطر عبد الله السعيد إدارة التعاقدات بناديه أنه متمسك بالانتقال إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، بعدما تواصل معه مسئولو الأبيض من أجل الحصول على جهوده فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى التواجد مع الزمالك والمنافسة على مختلف البطولات مع الفريق قلعة ميت عقبة.